Чита, , 11:34 — REGNUM На место ДТП с автобусом в Сретенском районе Забайкальского края готовится вылететь вертолёт регионального центра медицины катастроф. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

Автобус Kia Granbird с 43 пассажирами вылетел с трассы недалеко от станции Куэнга. По данным ГИБДД, в результате аварии погибли десять человек, ещё семеро находятся в тяжёлом состоянии. На месте ДТП работают пять бригад скорой медицинской помощи.

К вылету на место происшествия подготовлен вертолёт регионального центра медицины катастроф. На борту вертолёта находится бригада медиков. В состав бригады вошли хирург, нейрохирург, два анестезиолога, травматолог.

Нап место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Причина и обстоятельства аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на мосту через реку, автобус пробил ограждение и упал с моста. Также уточняется, что у автобуса лопнуло колесо.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших в результате ДТП с автобусом в забайкальском крае.

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