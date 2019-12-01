Дальнегорск, Приморский край, , 11:19 — REGNUM В понедельник, 2 декабря, суд начнёт оглашение приговора бывшему главе Дальнегорского городского округа Игорю Сахута. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации в 2015 году программы по переселению граждан из аварийного жилья. Гособвинение запросило у суда 8 лет колонии для Сахута. Сам он свою вину не признал и попросил полностью его оправдать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Разбирательство по уголовному делу бывшего главы моногорода Приморья длится уже почти три года — с 14 декабря 2016 года. По версии гособвинения, Игорь Сахута, будучи главой Дальнегорского городского округа, завысил стоимость одного квадратного метра жилья при приобретении квартир через электронные аукционы для переселения граждан из аварийного жилья. По такой же цене — 36 430 рублей за квадратный метр — выплачивалась выкупная стоимость собственникам аварийного жилья. Сам Сахута утверждает, что он не имел полномочий по определению средней рыночной стоимости жилья на территории Дальнегорского городского округа. Цена одного квадратного метра для реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья утверждена приказом Минстроя РФ.

«Стоимость квадратного метра 36 430 рублей изначально устанавливалась приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ № 67/пр от 27.02.2014, а не руководителями муниципальных образований Приморского края. Её применение прописано в краевой программе. Замечу, что все свидетели, которые приходили в суд, а это вице-губернаторы Василий Усольцев, Евгений Вишняков, Олег Ежов, Эдуард Портнов, директор департамента градостроительства Евгений Добрынин, Антон Пикчур, говорили, что по-другому администрация Дальнегорского городского округа поступить не могли, говорили о том, что моей вины нет. На вопрос судьи «Кто установил такую цену?» специалист администрации края Балаева, которая курировала эту программу, ответила: «Я сказала эту цену. Ни Сахута, никто из других глав по другому поступить не мог», — рассказал Игорь Сахута.

Программа по переселению граждан из аварийного жилья является федеральной и реализуется по указу президента РФ Владимира Путина путём софинансирования — большую часть денег выделяет Фонд реформирования ЖКХ, также финансирование предусматривается в региональном и муниципальном бюджетах. Программа администрацией Дальнегорского городского округа выполнена без замечаний, все люди получили хорошее, благоустроенное жильё. А в ходе электронных аукционов стоимость контрактов была снижена и сэкономленные средства, а это 3,4 млн рублей, направлены в вышестоящий бюджет.

«Все люди говорят «Спасибо государству за заботу, за то, что эта программа исполнилась и они живут в нормальных хороших условиях и не боятся за свою жизнь и жизнь своих детей!». А прокуратура просит лишить меня свободы на 8 лет. Вот столько они запросили за то, что люди живут в хорошем благоустроенном жилье, за то, что мы выполнили программу», — сказал Игорь Сахута.

Обвинение Игоря Сахута подтверждалось экспертизой по оценке средней рыночной стоимости жилья на территории Дальнегорского городского округа. Однако, экспертиза произведённая на стадии следствия, судом признана недопустимым доказательством из-за множества нарушений действующего законодательства, а ко второй экспертизе, назначенной и проведенной судом, много замечаний у стороны защиты.

«В новой экспертизе содержатся элементарные арифметические ошибки, нарушено много позиций 135 Федерального закона об оценочной деятельности. Экспертизу суд поручил провести специалисту ДВФУ Кривец Валерии Викторовне. Деньги за экспертизу перевели индивидуальному предпринимателю Кривец Валерия Викторовна. В экспертизе имеется страховка СРО, где Кривец В.В. указана, но место работы ее указано — клуб «Профессионал». Мы зашли на сайт СРО и именно клуб «Профессионал», где Кривец В.В. является президентом, отчитался за проведение этой экспертизы с этим номером, именно эта оценочная экспертиза. Мало того была заверена экспертиза печатью Экспертно-аналитического центра ДВФУ. Проанализировав всё, мне так и не понятно, кто провёл экспертизу. Поручили одному, оплатили второму, отчитались третьи, заверили четвертые. Я запросил в интернете выписку ЕГРЮЛ, это для всех доступная информация, и посмотрел коды ОКВЭД этих организаций и ни у одной из 4-х организаций, за которые я говорил, среди перечня основных и дополнительных видов деятельности по ОКВЭД отсутствуют виды деятельности дающие право на осуществление судебно-экспертной деятельности (код ОКВЭД 71.20.2)», — рассказал Игорь Сахута.

Точно также, как и в Дальнегорском городском округе программу по переселению граждан из аварийного жилья исполняли на всей территории Приморья. Но уголовное дело возбуждено в отношении одного только Игоря Сахута, который попросил суд полностью оправдать его, так как он уверен, что не нарушил действующего законодательства и переселял людей из аварийного жилья в строгом соответствии с государственной программой.

«Вероятно, кого-то я не устраивал. Полагаю, что это явно были не жители Дальнегорска, так как на всенародных выборах главы Дальнегорского городского округа в 2013 году жителями мне было оказано большое доверие», — считает Сахута.

Как сообщало ИА REGNUM, главные доказательства вины мэра приморского города Дальнегорска Игоря Сахуты рухнули в суде. Суд признал недопустимыми все три экспертизы по делу чиновника и исключил их из состава доказательств. Эксперт допустил грубейшие ошибки.