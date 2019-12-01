Чита, , 11:16 — REGNUM По уточненным данным, в дорожно-транспортном происшествии с пассажирским автобусом в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает краевое управление ГИБДД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус вылетел с автотрассы и перевернулся недалеко от станции Куэнга в Сретенском районе края, после съезда с дороги в 60 километрах от Читы.

Известно, что автобус принадлежит туристической компании и в нем находились 43 пассажира и водитель. Автобус следовал из Сретенска в Читу.

Сперва сообщало о пяти погибших, однако теперь поступила информация о 10 погибших и пяти пострадавших.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи.

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