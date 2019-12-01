Чита, , 10:57 — REGNUM Как минимум семь человек пострадали в результате вылета с трассы туристического автобуса в Забайкалье. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Автобус вылетел с трассы и перевернулся недалеко от станции Куэнга в Сретенском районе, после съезда с дороги в 60 км от Читы. Автобус принадлежит туристической компании, в нём находилось 43 пассажира и водитель, они ехали по маршруту из Сретенска в Читу.

По предварительным данным, в результате аварии тяжело пострадали семь человек. На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи.

Информация о причинах и обстоятельствах ДТП и о количестве пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае.