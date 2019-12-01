Чита, , 11:03 — REGNUM Автобус с пассажирами упал с моста в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом 1 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Авария произошла в районе станции Куэнга. Автобус совершал рейс из Читы в Сретенск, по предварительным данным, в салоне автобуса было 18 пассажиров.

На место происшествия выехали медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Данных о пострадавших нет.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми детях, госпитализированных после аварии с пассажирским автобусом в Новоржевском районе Псковской области.

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