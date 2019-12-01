Донецк, , 11:01 — REGNUM За минувшие сутки украинскими боевиками по территории Донецкой народной республике семь раз был нарушен режим прекращения огня. Об этом 1 декабря сообщается в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Были отстреляны населенные пункты: Доломитное, поселок Гольмовский, Александровка, Сигнальное, Старомихайловка, Саханка. В ходе обстрелов были применены РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие. Так же была зафиксирована работа снайпера. Всего по территории республики было выпущено пять боеприпасов (в статистику не включены боеприпасы калибром менее 12,7 мм).

Информации о жертвах среди мирного населения, а также разрушениях в данный момент нет.

ИА REGNUM напоминает, в народной милиции Донецкой народной республики сообщали о гибели защитника Донбасса в результате обстрелов боевиков ВСУ.

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