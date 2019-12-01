Сеул, , 11:00 — REGNUM Джо Сон Чжин покинет пост генерального директора южнокорейской компании LG Electronics. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Обновление в руководящем составе южнокорейского гиганта произойдёт на следующей неделе. Пост генерального директора займёт Брайан Квон, который ранее возглавлял подразделение LG по производству мобильных устройств и телевизоров.

Издание отмечает, что LG столкнулась с серьёзными проблемами на рынке смартфонов, откуда она вытесняется компаниями Apple, Samsung Electronics, Huawei и другими конкурентами. В результате за первые девять месяцев 2019 года операционная прибыль компании снизилась на 11,2%. Ожидается, что новое руководство сумеет добиться трансформации компании и повышении прибыли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре IHS Markit представил данные по поставкам телевизоров на мировом рынке в третьем квартале 2019 года. На долю LG Electronis пришлось около 15,9% от общего объёма поставок.