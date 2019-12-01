Апиа, , 10:23 — REGNUM Число жертв эпидемии кори на Самоа достигло 48 человек, всего зарегистрировано более 3,5 тысяч случаев заболевания. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба правительства страны в Twitter.

По данным правительства, с середины октября, когда было объявлено об эпидемии в стране, зафиксировано 3530 случаев заболевания, из них 173 случая зафиксировано за последние сутки. Среди погибших 44 человека — дети в возрасте до четырёх лет.

Об эпидемии на островном государстве было объявлено 16 октября когда произошли первые случаи летального исхода от кори, всеобщая вакцинация против кори была начата 18 октября. На сегодняшний день привито уже почти 57 тысяч человек.

На Самоа объявлено чрезвычайное положение в связи с эпидемией, закрыты общеобразовательные учреждения, отменены массовые мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во всём мире с начала 2019 года было зафиксировано более 440 тыс. случаев заболевания корью.

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