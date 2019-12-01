Запорожье, Украина, , 09:47 — REGNUM Организаторы и самые активные участники организованной преступной группировки были задержаны в Запорожье сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 30 ноября сообщается в пресс-службе национальной полиции Украины.

Сообщается, что организаторами группировки являются отец и его двое сыновей. В группировке были задействованы местные жители в возрасте от 20 до 38 лет. В банду входило более 20 человек.

ОПГ занималась разбойными нападениями, ограблениями, кражами, похищением людей с целью вымогательства денег. В данный момент проавоохранители собрали материалы, которые служат доказательством причастности членов группировки к совершению как минимум двадцати преступлений на территории Запорожской области. В этом году, как отмечают правоохранители, членами группировки было совершено десять преступлений, в том числе с применение огнестрельного оружия.

В ходе следственных мероприятий было изъято оружие с патронами для него, деньги, автомобили, наркотические вещества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Закарпатской области была пресечена контрабанда 374 кг героина.

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