Дубай, ОАЭ, 1 декабря 2019, 09:45 — REGNUM Экипаж российской авиакомпании Azur Air был в полном составе отстранён от рейса из-за ДТП, в которое пилоты попали по дороге в аэропорт в Дубае. Об этом 1 декабря сообщила журналистам директор по связям с общественностью компании Анастасия Матюшина.
Как пояснила Матюшина, экипаж авиакомпании попал в ДТП во время трансфера в аэропорт. В связи с аварией экипаж в полном составе был отстранён от полёта.
Также Матюшина добавила, что в результате ДТП тяжело пострадавших нет.
Пассажиров рейса к месту назначения доставил резервный экипаж.
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