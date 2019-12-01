Дубай, ОАЭ, , 09:45 — REGNUM Экипаж российской авиакомпании Azur Air был в полном составе отстранён от рейса из-за ДТП, в которое пилоты попали по дороге в аэропорт в Дубае. Об этом 1 декабря сообщила журналистам директор по связям с общественностью компании Анастасия Матюшина.

Как пояснила Матюшина, экипаж авиакомпании попал в ДТП во время трансфера в аэропорт. В связи с аварией экипаж в полном составе был отстранён от полёта.

Также Матюшина добавила, что в результате ДТП тяжело пострадавших нет.

Пассажиров рейса к месту назначения доставил резервный экипаж.

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