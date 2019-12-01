Ровно, Украина, , 09:45 — REGNUM На трассе Киев-Чоп неподалеку от села Грушвица 1 Ровенского района произошло возгорание в моторном отсеке двухэтажного автобуса международного сообщения Харьков-Познань. Об этом 30 ноября сообщили в региональном отделении государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

До прибытия сотрудников ГСЧС на место происшествия, водитель автобуса пытался самостоятельно потушить возгорание с помощью огнетушителя. После приезда пожарников, пожар был ликвидирован. Из пассажиров никто не пострадал. Огнем было повреждено моторное отделение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Николаевской области на ходу произошло возгорание пассажирского поезда.

Читайте также: В Николаевской области на ходу загорелся поезд