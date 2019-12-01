Запорожье, Украина, , 09:43 — REGNUM В Запорожье был задержан монах в священном сане Илиодор (Евгений Кугатов), который является представителем Запорожской епархии Украинской Православной Церкви. Причина задержания — посылка, в которой были обнаружены наркотические вещества, отправленная из города Черкассы. Об этом 30 ноября сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах местное издание Forpost.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в свою очередь подтвердил информацию о задержании клирика епархии. Об этом он написал на своем telegram-канале.

Он сообщил, что задержанного знал давно и также ему было известно о наркозависимости священнослужителя. Глава епархии отметил, что с наркотической зависимостью Кугатов боролся и «долгие годы удавалось сдерживать болезненные влечения наркозависимости». Как отметил митрополит, в отношении священнослужителя будут приняты дисциплинарные меры, а также он ответит по закону перед правоохранительными органами.

Митрополит также отметил, что некоторые СМИ сообщили о получении якобы крупной партии наркотических средств, что по словам архиерея не соответствует действительности. Аналогичным образом митрополит Лука высказался и о том, что в СМИ появилась информация о каких именно наркотических веществах идет речь, в то время, как заключения экспертизы еще не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Закарпатской области священнику Украинской Православной Церкви местный житель угрожал убийством.

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