Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 08:35 — REGNUM В результате пожара в частном доме в Ямало-Ненецком автономном округе погибла семилетняя девочка. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает региональное управление МЧС России.

Пожар произошел в одноэтажном деревянном частном доме, который расположен в районе СМП-774 в Ноябрьске. Возгорание было зафиксировано около полуночи по московскому времени.

Когда к зданию прибыли спасатели, оно уже горело на всей площади в 145 квадратных метров.

Через 40 минут открытое горение удалось ликвидировать. Полностью потушить пожар удалось только через два часа.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело девочки семи лет без признаков жизни. Также в результате пожара пострадали ещё три человека.

Причины пожара устанавливаются.