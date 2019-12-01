Бангкок, , 08:35 — REGNUM Пятеро туристов и один местный водитель пострадали в результате ДТП на острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 декабря сообщает газета Bangkok Post.

Авария произошла около 15:00 по местному времени в районе Кату. Пикап Mitsubishi врезался в микроавтобус с туристами, ехавшими с пляжа Патонг в центр Пхукета.

В результате аварии пострадал 51-летний водитель микроавтобуса, гражданин Таиланда, и пять его пассажиров, граждане Турции. Все пострадавшие были госпитализированы. Двоих пострадавших вскоре выписали на амбулаторное лечение.

Водитель пикапа не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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