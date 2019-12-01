Владивосток, , 08:24 — REGNUM Спасательный буксирТихоокеанского флота (ТОФ) Российской Федерации спас терпящих бедствие рыбаков в Японском море. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба ТОФ.

Оперативный дежурный ТОФ получил сегодня в 2:00 по хабаровскому времени информацию о том, что в Японском море терпит бедствие мало плавсредство с двумя рыбаками на борту. Эти рыбаки смогли сообщить о том, что им нужна помощь спасателям по маломощной радиостанции.

Командование флот немедленно отправило в районе, откуда поступал сигнал, морской спасательный буксир МБ-92. Буксир совершил переход из залива Анива о Владивосток. Также был подготовлен самолет морской авиации флот для помощи в поисках, но она в итоге не потребовалась.

Буксир обнаружил пластиковую рыбацкую лодку с навесным мотором в 20 милях от острова Аскольда в заливе Петра Великого. Рыбаков приняли на борт буксира МБ-92 и доставили во Владивосток.