Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 07:55 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске в ночь на 1 декабря 2019 года сгорел частный дом. Погибла семилетняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Сообщение о пожаре в частном одноэтажном деревянном доме в посёлке СМП-744 поступило в 01:29 по местному времени (23:29 мск). Огнеборцы прибыли на место происшествия через две минуты и увидели полыхающий дом.

Открытое горение было ликвидировано через сорок минут. В ходе тушения было обнаружено тело ребенка без признаков жизни. В результате пожара пострадало ещё три человека.

В тушении принимали участие 21 сотрудник МЧС и 7 единиц спецтехники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре утром 29 ноября на пожаре погибли женщина и двое её детей. Трагедия произошла в селе Чантырья Кондинского района. К проверке обстоятельств трагедии подключилась прокуратура и СУ СКР по региону.

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