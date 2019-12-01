Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 1 декабря 2019, 07:55 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске в ночь на 1 декабря 2019 года сгорел частный дом. Погибла семилетняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
Сообщение о пожаре в частном одноэтажном деревянном доме в посёлке СМП-744 поступило в 01:29 по местному времени (23:29 мск). Огнеборцы прибыли на место происшествия через две минуты и увидели полыхающий дом.
Открытое горение было ликвидировано через сорок минут. В ходе тушения было обнаружено тело ребенка без признаков жизни. В результате пожара пострадало ещё три человека.
В тушении принимали участие 21 сотрудник МЧС и 7 единиц спецтехники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре утром 29 ноября на пожаре погибли женщина и двое её детей. Трагедия произошла в селе Чантырья Кондинского района. К проверке обстоятельств трагедии подключилась прокуратура и СУ СКР по региону.
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