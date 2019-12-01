Тюмень, , 07:31 — REGNUM В одной из школ тюменского города Заводоуковска введён до 15 декабря карантин по причине заболевшего корью ребёнка. Девочка заразилась после посещения родственников в селе, сообщает 72.ru.

Переносчиком кори стал один из членов семьи. По словам директора школы, в местах, где появлялась девочка, в том числе там, где она получала дополнительное образование, проведён мониторинг по вакцинации от кори. Каждый класс обучается в своих кабинетах, а школа обрабатывается.

Кроме того, в Заводоуковске временно отменили все массовые мероприятия.