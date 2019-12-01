* запрещённая в России организация

Кабул, , 07:15 — REGNUM В результате атаки американского беспилотного летательного аппарата в афганской провинции Хост погибла семья из шести человек. Об этом 30 ноября сообщает издание TOLOnews.

Как сообщил лидер местного племени Гюль Марджан Фарукзои, все убитые были членами одной семьи. Они возвращались домой на автомобиле из больницы, в то время как выпущенные беспилотником ракеты поразили транспортное средство.

Среди погибших были две женщины, и два ребенка, один из которых новорожденный.

Ситуацию прокомментировал представитель американских вооруженных сил в Афганистане, заявивший, что целью атаки БПЛА были три боевика Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В штабе войск США знают об информации о жертвах среди мирного населения и в настоящий момент проверяют ее достоверность.