Вашингтон, , 06:10 — REGNUM В результате авиакатастрофы в американском штате Южная Докота погибли девять человек, сообщает 30 ноября USA Today со ссылкой на представителя Национального совета США по безопасности на транспорте.

По предварительным данным, крушение Pilatus PC-12 произошло из-за плохих погодных условий. Летательный аппарат рухнул вскоре после вылета из аэропорта Чемберлена. Всего на борту самолета находились 12 человек. Девять из них, включая пилота, погибли. Еще трое получили ранения. Среди погибших были двое детей.

Окончательные данные о причинах и обстоятельствах крушения выясняют оперативные службы. О степени тяжести состояний раненых информации не поступало.