Абуджа, , 04:31 — REGNUM Автобус, перевозивший членов нигерийской футбольной команды «Ифеани Уба», подвергся атаке неизвестных вооруженных бандитов, сообщает 30 ноября BBC со ссылкой на распространенное клубом заявление.

«Водитель был застрелен, в то время как некоторые члены тренерской бригады и игроки получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении.

Члены клуба обращаются в связи с произошедшим к федеральному правительству, и федерации нигерийского футбола с просьбой обеспечить безопасность команд во время их путешествий по стране.

Нападения на футбольные команды в Нигерии стали нередким явлением после того, как экономическая ситуация в стране ухудшилась и командировочные расходы спортивных клубов были сокращены. Так, в марте 2015 года во время поездки на начало сезона нигерийской премьер-лиги было застрелены пятеро футболистов. В начале 2016 года на автобус с футболистами напали вооруженные грабители.