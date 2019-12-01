Ярославль, , 01:36 — REGNUM На месте взрыва газа в жилом доме Ярославля в настоящий момент работают 59 сотрудников областного управлении МЧС, задействовано 21 единица техники.

Жителей дома временно размещают в помещениях школы №55

Как сообщало ранее ИА REGNUM, жители дома эвакуированы из-за угроза обрушения здания. Всего эвакуировано 314 человек. Часть из них временно размещена в помещениях средней школы №55 города Ярославля. Людям предложены чай и печенье. Работает бригада скорой помощи — помощь потребовалось одному из жителей страдающему диабетом.

Жители дома беспокоятся о сохранности вещей, оставшихся в доме. Некоторые не успели забрать с собой ни денег, ни документов. Власти уверяют, что дом находится под охраной.

«Сейчас идет обследование дома. В ближайшее время вопрос будет решен. Настоятельно рекомендую всем, кто проживает во втором подъезде, оставить свои контактные данные. Все ваши вещи будут сохранены. Периметр выставлен. Не переживайте. Вам нужно подождать еще пару часов, и будет принято решение. Пока ни в один подъезд не пускаем. Как только поступит информация, вам сразу скажут», — поясняет глава районной администрации Екатерина Мусинова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошёл в одном из жилых домов Ярославля около 22:30 30 ноября. В результате происшествия пострадал один человек, с ожогами второй степени он доставлен в больницу.

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