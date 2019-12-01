Ярославль, , 00:46 — REGNUM В Ярославле произошёл взрыв в пятиэтажном панельном доме №41 по улице Панина. Сообщение о происшествии поступило поздно вечером в субботу 30 ноября. По предварительной информации регионального управления МЧС, в результате взрыва пострадал 18-летний молодой человек. Он с ожогами 2 степени доставлен в больницу.

Дом, где произошёл взрыв газа

На месте происшествия работают шесть единицы техники и 22 сотрудников управления МЧС. Оперативный штаб принял решение о полной эвакуации дома, поскольку существует угроза его обрушения.

О том самом взрыве корреспонденту ИА REGNUM рассказали очевидцы.

«Мы уже стали засыпать. Это прямо над моей квартирой произошло, на третьем этаже. Сильный хлопок, дом весь содрогнулся. Просыпались стекла, их повыбивало на балконе, в комнатах. Люстры попадали. Мы спросонья схватили все, что смогли, и убежали», — рассказала подробности жительница дома Виктория.

Часть жильцов, покинувших дом, временно размещены в здании средней школы №55. Представители власти просят людей найти себе временное место для проживания. Некоторые продолжают оставаться возле дома опасаясь за сохранность вещей в своих квартирах.

В самом доме в настоящий момент работают сотрудники МЧС, есть информация, что серьезно пострадала несущая стена здания.

«Эвакуация у нас произошла. Дом отключен от техресурса: электричество мы отключили, газ отключили. О причинах могу только подтвердить, что произошел взрыв бытового газа. Информацию о пострадавших не готов комментировать, — прокомментировал ситуацию и.о. директора департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.