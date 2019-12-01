Сургут, Югра, , 00:12 — REGNUM В Югре в столкновении автоцистерны «КамАЗ» и легкового автомобиля Nissan Terrano погибли три человека. Авария произошла на трассе Сургут — Нижневартовск 30 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Предварительно установлено, что водитель Nissan Terrano допустил занос автомобиля на проезжей части с последующим выездом на полосу встречного движения. В результате столкновения с автоцистерной вместе с водителем легкового автомобиля погибли два его пассажира.

Выясняются все обстоятельства трагедии.