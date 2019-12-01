Нижневартовский район, Югра, , 00:07 — REGNUM В Югре проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин в охотничьей избе в результате пожара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Место гибели охотников в Нижневартовском районе СУ СКР по ХМАО

Трагедия произошла утром 30 ноября в Нижневартовском районе. Предварительно установлено, что четверо жителей города Стрежевого отправились на охоту и рыбалку. Остановились на ночь в избе, отапливаемой печкой-буржуйкой. Пока мужчины спали, произошло возгорание. Двое мужчин успели спастись и на снегоходе добрались до ближайшего поста полиции. На данный момент они находятся в больнице. Тела двух других мужчин обнаружены при разборе сгоревшей избы.

После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.