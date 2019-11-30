Курган, , 20:21 — REGNUM В Кургане во время пожара в частном жилом доме погибли два человека. Проводится доследственная проверка обстоятельств их гибели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

Сгоревший коттедж в пер. Авиационный, 15 Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании поступило 30 ноября в 16:33 по местному времени (14:00 мск). Горел частный двухэтажный коттедж в переулке Авиационный, 15.

Площадь пожара составила 400 кв.м. Пожару был присвоен повышенный ранг. В 17:22 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. В ходе тушения были обнаружены тела мужчины и женщины. Причины пожара устанавливаются.