Киров, , 17:01 — REGNUM Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте регионального главного следственного управления СКР.

«Сегодня судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, дело возбуждено по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Установлено, что в период с 2014 по 2016 год Быков, возглавляя администрацию Кирова, незаконно получил от бизнесмена 7,8 млн рублей. За взятку, по версии следствия, Быков обещал одному из предпринимателей свое покровительство.