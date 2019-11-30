Гаага, Нидерланды, , 16:18 — REGNUM Граждане России, по предварительным данным, не пострадали при нападении в Гааге. Об этом 30 ноября сообщила пресс-атташе посольства РФ в Нидерландах Ирина Гридина.

По ее словам, дипломатическое представительство внимательно отслеживает данную ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в результате нападения на торговой улице в Гааге трое прохожих получили ножевые ранения. Правоохранительные органы продолжают вести расследование инцидента.

Полиция обратилась с просьбой откликнуться всех, тех кто располагает информацией или явился очевидцем нападения на прохожих на одной из главных городских улиц.

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