Ужгород, Украина, , 16:15 — REGNUM В Закарпатской области сотрудниками правоохранительных органов была пресечена контрабанда героина в одну из стран Европейского союза. Об этом 30 ноября сообщается в пресс-службе службы безопасности Украины.

На пункте пропуска «Ужгород» был остановлен автомобиль со строительными материалами. При досмотре груза в листах фанеры были обнаружены подозрительные свертки. В ходе экспресс-анализа было выявлено, что в свертках находится героин. Общий вес изъятых наркотических веществ составил 374 килограмма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в двух областях Украины (Киевской и Черкасской) были ликвидированы три наркотические лаборатории.

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