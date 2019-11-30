Волгоград, , 16:11 — REGNUM Несколько авиарейсов отменено либо задержано из-за сильного тумана в аэропорту Волгограда. Об этом 30 ноября сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно данным онлайн-табло, отменены два авиарейса, задержаны ещё два. Задержаны два рейса из Волгограда в Москву, три рейса из Москвы в Волгоград и один из Астрахани в Волгоград.

Отменены один рейс Москва — Волгоград, второй авиарейс Волгоград — Москва. Аэропорт работает по фактической погоде.

Сообщается также, что авиарейс 2141 авиакомпании S7, вылетевший из аэропорта в Домодево в город Волгоград, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани. Причиной такого решения командира судна стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аэропорт Еревана не смог принять два авиарейса из Москвы из-за сильного тумана.

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