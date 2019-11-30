Донецк, , 15:50 — REGNUM Ополченец армии Донецкой Народной Республики погиб в результате обстрелов со стороны киевских боевиков. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

Сообщается, что в результате обстрелов территории ДНР украинскими войсками в период действия режима полного и безусловного прекращения огня ранения, несовместимые с жизнью, получил военнослужащий армии ДНР.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирных жителей ДНР в результате обстрелов украинских войск уточняется.

Материалы по фактам обстрелов населённых пунктов ДНР были переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике и в Генеральную прокуратуру ДНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, по данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, 465 человек числятся пропавшими без вести в Республике с начала военных действий и по состоянию на 29 ноября.

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