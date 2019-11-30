Йошкар-Ола, , 15:36 — REGNUM Льдина, на которой могут находиться до девяти рыбаков, оторвалась от берега и дрейфует по Волге в Марий Эл. Об этом 30 ноября сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация об оторвавшейся от берега льдине поступила в региональное ведомство в 13:20 мск. Инцидент произошёл возле деревни Пинжедыр Килемарского района Марий Эл.

По предварительным данным, на льдине находятся девять рыбаков, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На помощь рыбакам направлено судно на воздушной подушке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух подростках, которых унесло на льдине во время зимней рыбалки на водохранилище в Свердловской области.

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