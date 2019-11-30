Харьков, Украина, , 15:55 — REGNUM Три человека погибли в результате взрыва на территории гаражного кооператива в украинском городе Харькове. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Госслужба по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.

Информация о взрыве поступила в ведомство в 06:30 мск. ЧП произошло в гаражном кооперативе «Слобода» по проезду 1-й Котласский в Индустриальном районе города. По предварительным данным, в гараже находился автомобиль ВАЗ 2108.

По прибытии на место происшествия спасатели установили, что произошло разрушение стен гаража и плит перекрытия, на месте взрыва возникло возгорание. К гаражу для разбора конструкций были направлены автокран и экскаватор.

После локализации возгорания при разборе завалов были найдены три тела погибших мужчин. Один из них в находился возле автомобиля, ещё двое в автомобиле. Было предварительно установлено, что в гараже взорвался баллон с газом. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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