Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM Первый замглавы свердловского управления СКР Михаил Бусылко и адвокат из Владимирской области могут быть арестованы. На их аресте настаивает СКР, заявила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Уголовное дело возбудил центральный аппарат СКР. Бусылко обвинён в получении взятки, а адвокат — в посредничестве в её передаче.

Как сообщало ИА REGNUM, оба гражданина были задержаны в ходе специальных мероприятий. Их провели ФСБ и Следственный комитет. По данным следственных органов, взятка предназначалась для решения вопроса по одному из дел. Её размер не называется.

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