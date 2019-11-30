Старая Русса, Новгородская область, , 15:01 — REGNUM В городе Старая Русса Новгородской области сегодня, 30 ноября, сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли тонущую девушку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, информацию о том, что в реке у Живого моста наулице Санкт-Петербургской райцентра тонет человек, правоохранительные органы получили около 5:00 30 ноября.

Полицейские выехали на место происшествия и действительно увидели в воде молодую девушку, которая «из последних сил держалась за опору моста и просила о помощи».

К этому времени к месту происшествия прибыли и сотрудники МЧС. Полицейские приняли решение спуститься вниз с помощью троса, имевшегося у спасателей, обвязали девушку канатом и вызволили её из ледяной воды. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи, медики доставили её в Старорусскую ЦРБ.

В УМВД России по Новгородской области назвали имена полицейских, спасших девушку: это старший сержант полиции Александр Сапожников и сержант полиции Александр Калинин. Руководство управления уже приняло решение поощрить их засамоотверженный поступок и спасение утопающей.

Полиция также устанавливает обстоятельства, по которым жительница Старой Руссы оказалась в опасной для жизни ситуации.