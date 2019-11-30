Екатеринбург, , 14:56 — REGNUM В Свердловской области первый замглавы регионального управления СКР Михаил Бусылко обвинён во взятке. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ему предъявлено обвинение по статье 290 УК России («Получение взятки»). Также задержан адвокат из Владимирской области. Его обвинили в посредничестве во взятке.

Взятка предназначалась для решения вопроса по поводу отмены одного из постановлений о прекращении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, оба они были задержаны в ходе оперативных мероприятий. Их провели сотрудники ФСБ и СКР.

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