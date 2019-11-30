Санто-Доминго, , 15:26 — REGNUM Министр общественного здравоохранения Доминиканской Республики Рафаэль Санчес посетили в больнице российских туристов, пострадавших в ДТП с туристическим автобусом. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Министр заверил, что из 10 пострадавших в ближайшие часы будут выписаны 8. Они смогут вылететь на родину уже в воскресенье 1 декабря. Во время визита Санчес поговорил с больными и отметил, что в лечении каждого наблюдается положительная динамика.

Напомним, 26 ноября туристический автобус, среди пассажиров которого находились 39 граждан России, столкнулся с грузовиком и перевернулся близ города Игуэй.