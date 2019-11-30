Харьков, Украина, , 15:11 — REGNUM В Харькове трое местных жителей погибли в результате взрыва в гараже. Об этом 30 ноября сообщается в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.

По предварительной информации, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля. Погибшим было 36, 24 и 21 год.

Сообщение о пожаре в гаражном кооперативе, расположенном по адресу улица Зеленодольская, поступило в около 5:30 по местному времени (6:30 мск).

В загоревшемся гараже находился автомобиль марки ВАЗ 2108. В результате пожара взорвался газовый баллон, что привело к обрушению бетонных перекрытий. Под завалами были найдены тела погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве рано утром было взорвано и ограблено отделение «Ощадбанка».

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