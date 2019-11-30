Багдад, , 15:08 — REGNUM Как минимум 16 человек пострадали в результате трёх взрывов в разных районах города Киркука на севере Ирака. Об этом 30 ноября сообщает телеканал «Аль-Джазира».

По данным, которые телеканал получил от источников в медицинских кругах, при взрывах получили ранения 16 человек, в том числе военнослужащие.

Пострадавшие госпитализированы, информация об их состоянии уточняется.

Напомним, в Ираке уже несколько недель проходят акции протеста с требованиями к властям об улучшении качества жизни. Постоянно происходят столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции и военными.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших и 15 пострадавших в результате взрывов трёх бомб, заложенных в разных районах Багдада.

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