Тирана, , 14:38 — REGNUM Поисково-спасательная операция после землетрясения магнитудой 6,4 официально завершена в Албании. Об этом 30 ноября сообщает информационное агентство MIA со ссылкой на заявление премьер-министра страны Эди Рама.

Погибшими в результате землетрясения официально числятся 50 человек, пострадали 2000 человек. Премьер-министр заявил также, что в результате подземной стихии в городе Дуррес, который пострадал больше других, были повреждены около 900 домов, в столице Албании городе Тиране пострадали 1465 зданий.

Сейсмологами с момента землетрясения было зафиксировано в Албании более 520 подземных толчков.

Напомним, землетрясение силой 6,4 балла произошло в Албании в ночь с 25 на 26 ноября. Ранее ИА REGNUM сообщало о 49 погибших и 790 пострадавших в результате землетрясения.

Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что помощь, собранная для албанцев общественными организациями и обществами составляет 4,5 млн долларов.

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