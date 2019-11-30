Ленск, Якутия, , 14:34 — REGNUM Злоумышленники избили наряд сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) и отняли у них оружие в одном из кафе в Якутии. Об этом 30 ноября сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошёл в кафе города Ленска. Информация о драке на территории заведения поступила на пульт ЧОП около 06:00 по местному времени. Наряд охраны выехал по вызову, и по прибытии на место происшествия на охранников напали нетрезвые злоумышленники.

Нарушители избили наряд охраны и завладели двумя служебными пистолетами, после чего скрылись с места происшествия. Информация о случившемся поступила в местное ОВД, после чего злоумышленники были оперативно задержаны.

Нарушителями оказались ранее судимые местные жители. У них было изъято похищенное оружие и боеприпасы к нему. По факту ЧП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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