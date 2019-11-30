Симферополь, , 14:02 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает Главное управление МЧС по Крыму.

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по республике Крым объявлено на 1 декабря. На полуострове ожидаются сильные ливни, переходящие в снег, а также штормовой ветер.

Интенсивность осадков местами будет крайне сильной. Северо-западный ветер усилится до 22−27 м/с.

Дневная температура воздуха снизится с +7.+12 градусов Цельсия до +4…-1 градуса Цельсия уже 1 декабря.

На дорогах возможен гололед.