Москва, , 12:34 — REGNUM Пешехода на тротуаре сбил водитель автомобиля Porsche в центре Москвы. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла 29 ноября на Китайгородском проезде. По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил 26-летнюю девушку.

В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. О её состоянии не сообщается.

По предварительным данным, водитель автомобиля ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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