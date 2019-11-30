Село Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, , 12:31 — REGNUM Один человек, пилотировавший воздушное судно, погиб в результате крушения вертолёта в посёлке Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба группы компаний «Абрау-Дюрсо».

Крушение вертолёта марки Robinson 66 произошло в районе улицы Свободы. Воздушное судно принадлежало ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо». На борту находился один пилот, он погиб в результате катастрофы.

По данным пресс-службы предприятия, в авиакатастрофе погиб директор некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау», мужчина 1971 года рождения.

На месте крушения вертолёта работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства авиакатастрофы выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении частного вертолёта под Новороссийском в посёлке Абрау-Дюрсо.

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