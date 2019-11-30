Москва, , 11:59 — REGNUM Бывший руководитель авиакомпании Qatar Airways в Восточной Европе Назир Абдувахидов предстал перед судом за продажу авиабилетом через фейковый сайт посредникам. Суд прекратил уголовное преследование после того, как обвиняемый признался и возместил ущерб, сообщает РБК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух бывших сотрудников авиаперевозчика: Назиру Абдувахову по обвинению в злоупотреблении полномочиями и Ростислава Петрова, бывшего главу отдела продаж в Восточной Европе, по обвинению в пособничестве. Стало известно, что в 2017 году они создали сайт RNQatar.ru, через который они сбывали билеты посредникам без разрешения на это центрального аппарата Qatar Airlines и получали комиссию с продаж. Эта схема была реализована в Санкт-Петербурге и Челябинске, и операции по ней составили около 16 миллионов рублей.

На заседании суда фигуранты дела признали свою вину и уверили, что они возместят нанесенный ущерб, нанесенный компании их действиями, после чего дело было закрыто.