Москва, , 11:39 — REGNUM Злоумышленники, угнавшие автомобиль у водителя такси, разыскиваются в Москве. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Информация об угоне автомобиля поступила в полицию в 07:00 мск. С заявлением об угоне обратился водитель такси.

По словам водителя, он подвозил двоих пассажиров и в районе улицы Шелепихинская решил зайти в магазин. Пока водитель был в магазине, клиенты завели автомобиль и уехали.

В настоящее время злоумышленники разыскиваются. В городе введён план «Перехват».

Ранее ИА REGNUM сообщало об инспекторе ДПС, остановившем угонщиков автомобиля стрельбой из табельного оружия по колёсам.

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