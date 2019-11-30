Ульяновск, , 11:20 — REGNUM В Ульяновске выясняют причины крупного пожара на полигоне в Заволжье. Тление мусора с горением наблюдалось также утром, сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.

Возгорание произошло вечером 29 ноября в Заволжском районе Ульяновска по Инженерному проезду. По данным спасателей, горели мусорные отходы на территории предприятия по переработке мусора «Промутилизация», площадь горения составила около 500 кв. метров. Было задействовано от МЧС пять единиц техники и 19 человек личного состава.

По последним данным ведомства, 30 ноября по состоянию на 6 утра (мск) наблюдалось «тление мусора с горением мелкими очагами». Спасатели подчёркивают, что пострадавших нет, угроза жилым домам отсутствует. Также взяты пробы воздуха для анализа на превышение предельно допустимых концентраций.

В минприроды Ульяновской области отмечают, что причины пожара устанавливаются.

ГУ МЧС по Ульяновской области призывают жителей быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне перерабатываются отходы с 1 по 4 класс опасности, в том числе отходы нефтепродуктов. Полигон подлежит федеральному надзору, поэтому на месте происшествия работали инспекторы экологического надзора. Полученные материалы будут переданы в региональное управление Росприроднадзора.

Напомним, 28 ноября ЧП произошло в Димитровграде Ульяновской области. Был повреждён газопровод по улице Свирская, в результате ночью без тепла остались 7750 потребителей, в том числе жители 70 многоквартирных домов.

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