Село Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, 30 ноября 2019, 11:41 — REGNUM Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот. Об этом 30 ноября сообщил журналистам источник в экстренных службах.
По предварительной информации, инцидент произошёл утром 30 ноября, вертолёт потерял управление, упал, после чего произошло возгорание. Пилот, управлявший воздушным судном, погиб.
Сообщается, что вертолёт марки Robinson 66 принадлежал ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо». Вертолёт может вместить до пяти человек.
Другие подробности не сообщаются, обстоятельства ЧП выясняются.
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