Варшава, , 10:57 — REGNUM По сообщению Бещадского отдела пограничной стражи Республики Польша был найден гражданин Украины, который пропал без вести 22 года назад. Об этом 29 ноября сообщается в пресс-службе государственной миграционной службы Украины.

В данный момент продолжается процедура передачи гражданина Украины на родину (реадмиссия). В ближайшее время гражданин Украины должен вернуться домой.

По словам матери пропавшего, ее сын выехал на заработки с Украины в 1997 году и пропал. Родители пытались разыскать сына самостоятельно, но в правоохранительные органы обратились лишь в 2005 году. Поиски гражданина Украины длились около пятнадцати лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с борта контейнеровоза в Индийском океане исчез украинский моряк.

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