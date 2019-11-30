Ульяновск, , 10:31 — REGNUM В Ульяновской области уровень подростковой преступности снизился, однако выявляются нарушения в деятельности субъектов профилактики, сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, в январе-октябре 2019 года число совершённых подростками преступлений по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократилось на 25% — с 259 до 193. Количество участников преступлений среди подростков снизилась на 29,5% — с 207 до 146.

Несмотря на снижение уровня подростковой преступности, в надзорном ведомстве считают, что профилактическую работу надо усилить. В прокуратуре обращают внимание на «серьёзные нарушения» в деятельности субъектов профилактики — в частности, вскрыты факты преждевременного снятия или непостановки на учёт несовершеннолетних, совершивших преступления, а также уклоняющихся от воспитания и содержания своих детей родителей.

«Подобное бездействие способствует безнадзорности и нарушению прав подростков», — говорят в прокуратуре.