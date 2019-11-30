Донецк, , 10:52 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой народной республики. Об этом 30 ноября сообщается в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Украинскими боевиками были обстреляны населенные пункты Зайцево южное, Саханка, Коминтерново, Ясное, Старомихайловка, Доломитное. В ходе обстрелов боевики применили минометы калибром 120 мм, 82 мм, РПГ/СПГ, БМП/БТР, АГС, стрелковое оружие крупного калибра, стрелковое оружие. Всего было выпущено по территории республики 65 единиц боеприпасов.

В результате обстрела Зайцево южное были повреждены оконные блоки и веранда жилого дома, расположенного по адресу улица Есенина, дом 34. В данный момент информация о жертвах среди мирного населения не поступала.

Напомним, как ранее сообщалось в представительстве, за минувшие сутки (29 ноября) боевики ВСУ выпустили по территории республики 45 единиц боеприпасов.

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